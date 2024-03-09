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        Muaythai Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge Şampiyonası Şanlıurfa'da sürüyor

        Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından düzenlenen Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge Şampiyonası, 23 ilden 300 sporcunun katılımıyla Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 09:58 Güncelleme: 09.03.2024 - 09:59
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        Muaythai Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge Şampiyonası Şanlıurfa'da sürüyor
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        Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından düzenlenen Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge Şampiyonası, 23 ilden 300 sporcunun katılımıyla Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde sürüyor.

        Türkiye Muaythai Federasyonu Şanlıurfa İl Temsilciliği faaliyet programında yer alan ve 7-10 Mart tarihleri arasında yapılacak şampiyona, Suruç Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Salonu'nda davam ediyor.

        Şampiyonada 23 ilden 300 sporcu, finallere kalabilmek için mücadele ediyor.

        Şanlıurfa Muaythai İl Temsilcisi ve Doğu Anadolu Bölge Koordinatörü Murat Akaltun, şampiyonanın devam ettiğini ve pazar günü final maçlarıyla biteceğini söyledi.

        Programa, Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Güneş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Eren, Türkiye Muaythai Federasyonu ve Avrupa Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız ile AK Parti MKYK üyesi İbrahim Halil Yıldız katıldı.

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