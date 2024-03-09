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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 12:18 Güncelleme: 09.03.2024 - 12:19
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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadeleye yönelik başlatılan çalışmalar sürüyor.

        Ekiplerce gerçekleştirilen operasyonda 3 kilo 100 gram uyuşturucu ele geçirildi.

        Şüpheliler E.Ç. ve D.Ç. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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