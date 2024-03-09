Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadeleye yönelik başlatılan çalışmalar sürüyor.
Ekiplerce gerçekleştirilen operasyonda 3 kilo 100 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Şüpheliler E.Ç. ve D.Ç. gözaltına alındı.
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