Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        BBP Genel Başkanı Destici, Şanlıurfa'da konuştu:

        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Dünya üzerinde herhangi bir kardeşimizin ya da kardeş ülkenin başına bir şey geldiğinde elbette büyük bir acı duyuyoruz ve bu acıyı dindirmek için elimizden gelen mücadeleyi ettik, bundan sonra da devam edeceğiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 14:18 Güncelleme: 10.03.2024 - 14:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        BBP Genel Başkanı Destici, Şanlıurfa'da konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Dünya üzerinde herhangi bir kardeşimizin ya da kardeş ülkenin başına bir şey geldiğinde elbette büyük bir acı duyuyoruz ve bu acıyı dindirmek için elimizden gelen mücadeleyi ettik, bundan sonra da devam edeceğiz." dedi.

        Destici, Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, partisinin aday tanıtım toplantısına katılarak, burada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Birlik için yola çıktıklarını belirten Destici, şunları söyledi:

        "Dünya üzerinde herhangi bir kardeşimizin ya da kardeş ülkenin başına bir şey geldiğinde elbette büyük bir acı duyuyoruz ve bu acıyı dindirmek için elimizden gelen mücadeleyi ettik, bundan sonra da devam edeceğiz. Biz, şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun liderliğinde birlik için yola çıkanlarız. Bizim büyük birlikten kastımız yer yüzündeki bütün kardeşlerimizdir. Bu birlikteliği hep birlikte inşa edecek ve başta siyonist İsrail ve emperyalistler olmak üzere tamamının zulmünü sona erdirecek ve kardeşlerimizi feraha ve refaha eriştireceğiz. Bu vesileyle 7 Ekim'den beri terörist İsrail'in Gazze ve Filistin'in çeşitli yerlerinde gerçekleştirdiği soykırıma varan saldırılarda, katliamlarda hayatını kaybeden kardeşlerimizi rahmetle yad ediyorum. Şu anda açlıkla, yoksullukla karşı karşıya kalan kardeşlerimize elbette ülke olarak her türlü yardımı ulaştırmaya çalışıyoruz."

        Ramazan ayının ülke içinde birliğe ve beraberliğin daha güçlü olmasına vesile olması temennisinde bulunan Destici, "Harran hep devletin yanında durdu, hep ülkenin bütünlüğünün yanında durdu, hep milletin birliğinin ve kardeşliğinin yanında durdu. Terör ve terörist başta olmak üzere hiçbir ayrılıkçı güce müsamaha etmedi. Onun için biz Şanlıurfa'yı, Harran'ı seviyoruz." diye konuştu.

        Partisinin Harran Belediye Başkan adayı Mehmet Özyavuz'a destek isteyen Destici, "Harran'a hizmet etmek için, bugüne kadar yapılmayanları yapmak için, eksiklikleri tamamlamak için geldik ve bize yetkiyi verdiğinizde beklentileriniz karşılanacak, eksiklikleriniz tamamlanacaktır." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de
        17 yaşındaki sürücü, Gülnihal'i hayattan kopardı!
        17 yaşındaki sürücü, Gülnihal'i hayattan kopardı!
        Kardeşleri ayıran scooter kazasında bilirkişi raporu hazırlandı!
        Kardeşleri ayıran scooter kazasında bilirkişi raporu hazırlandı!
        4 kişinin katilini ararken çifte vahşeti aydınlattılar!
        4 kişinin katilini ararken çifte vahşeti aydınlattılar!
        Almanya'da Can Uzun fırtınası!
        Almanya'da Can Uzun fırtınası!
        Rusya'da seçimlere 1 hafta kaldı: Neler bilinmesi gerekiyor?
        Rusya'da seçimlere 1 hafta kaldı: Neler bilinmesi gerekiyor?
        Meteoroloji'den çığ uyarısı!
        Meteoroloji'den çığ uyarısı!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Binlerce İsrailli sokaklara döküldü
        Binlerce İsrailli sokaklara döküldü
        Dani Alves'in kardeşi konuştu!
        Dani Alves'in kardeşi konuştu!
        Biden önce "Kırmızı çizgim" dedi, sonra geri adım attı
        Biden önce "Kırmızı çizgim" dedi, sonra geri adım attı
        Aşkın İlk fotoğrafı
        Aşkın İlk fotoğrafı
        Hata kurbanı
        Hata kurbanı
        Bakan Koca'dan lösante açıklaması
        Bakan Koca'dan lösante açıklaması
        "Boşandığım gün Merve'den de ayrıldım"
        "Boşandığım gün Merve'den de ayrıldım"
        Oscar’ı kim alır?
        Oscar’ı kim alır?
        İtiraf etti! Eşini ve oğlunu öldürüp tarlaya gömdü
        İtiraf etti! Eşini ve oğlunu öldürüp tarlaya gömdü
        Yapay zekâyla yolu açıldı
        Yapay zekâyla yolu açıldı
        İstanbul'un yeni metrosu bugün açılıyor
        İstanbul'un yeni metrosu bugün açılıyor
        Kuzey Kutup Dairesi'nin kuzeyindeki dördüncü büyük şehir
        Kuzey Kutup Dairesi'nin kuzeyindeki dördüncü büyük şehir

        Benzer Haberler

        Bakan Şimşek, Şanlıurfa'da
        Bakan Şimşek, Şanlıurfa'da
        Şanlıurfa'daki STK'ler ramazanda ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olacak
        Şanlıurfa'daki STK'ler ramazanda ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olacak
        Şanlıurfa'da terör operasyonunda 17 tutuklama
        Şanlıurfa'da terör operasyonunda 17 tutuklama
        Şanlıurfa'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alına 17 şüp...
        Şanlıurfa'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alına 17 şüp...
        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Şanlıurfa mitin...
        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Şanlıurfa mitin...
        Erdoğan: Biz hizmet yapıyoruz, siyaset cambazlığı peşinde koşmuyoruz
        Erdoğan: Biz hizmet yapıyoruz, siyaset cambazlığı peşinde koşmuyoruz