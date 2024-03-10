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        Bakan Şimşek, Şanlıurfa'da

        HAZİNEve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 12:22 Güncelleme: 10.03.2024 - 12:25
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        Bakan Şimşek, Şanlıurfa'da
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        HAZİNEve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi.

        Bakan Şimşek'in içinde bulunduğu uçak, yoğun sis nedeniyle Şanlıurfa yerine Gaziantep'e inmek zorunda kaldı. Kara yolu ile Şanlıurfa'ya geçen Şimşek, ilk olarak Vali Hasan Şıldak'ı ziyaret edip, kente ilişkin bilgiler aldı. Şimşek, daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü ziyaret etti.

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