Şanlıurfa'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alına 17 şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan ve aralarında DEM Parti Suruç ilçe yöneticisi ile 4 DEM Parti Belediye Meclisi üyesi adayının da bulunduğu 17 şüpheli tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Jandarma Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Bölge Başkanlığınca terör örgütü PKK'nın sözde şehir yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında DEM Parti Suruç ilçe yöneticisi Nazlı Binici ile 4 DEM Parti Suruç Belediye Meclisi üyesi adayı ile bir doktor ve bir öğretmenin de bulunduğu 17 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 17 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ve Eyyübiye ile Suruç ilçelerindeki 24 adrese 6 Mart Çarşamba günü düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin, terör örgütü PKK içerisinde 2 ayrı grup halinde faaliyet yürüttükleri, bir grubun güvenlik güçlerine ait karakol ve kontrol noktalarında keşif yaparak rapor hazırladıkları, diğer grubun ise terör örgütünün sözde üst yönetimi tarafından verilen emir ve talimatlar doğrultusunda güvenlik güçlerine karşı suikast gerçekleştirme hazırlığında oldukları belirlenmişti.