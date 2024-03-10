Şanlıurfaspor – Göztepe: 0-1
STAT:Şanlıurfa GAPHAKEMLER: Yasin Kol, Emrah Ünal, Kemal Mavi ŞANLIURFASPOR: Alperen Uysal - Diogo Alexis, Ümit Kurt (Dk.
STAT:Şanlıurfa GAP
HAKEMLER: Yasin Kol, Emrah Ünal, Kemal Mavi
ŞANLIURFASPOR: Alperen Uysal - Diogo Alexis, Ümit Kurt (Dk. 87 Cumali), Mboula, Semih Karadeniz (Dk. 61 Tolga Ünlü), Adem Kabak (Dk. 87 Barış Ekincier), Emre Gültekin, Barış Gök, Dening (Dk. 63 Muhammed Kiprit), Aldair (Dk. 46 Landel), Paixao
GÖZTEPE: Lis - Fıratcan Üzüm, Taha Altıkardeş, Heliton, Ümit Akdağ, İsmail Köybaşı, Dennis (Dk. 90+3 Atınç Nukan), Yalçın Kayan (Dk. 68 Kubilay Kanatsızkuş), Ahmet Ildız (Dk. 74 Turgay Gemicibaşı), Billal (Dk. 69 Lundqvist), Romulo (Dk. 68 Mamah)
GOL: Dk. 35 Billal (Göztepe)
SARI KARTLAR: Mboula, Adem Kabak (Şanlıurfaspor) - Fırat Can (Göztepe)
1'inci Lig'in 26’ncı haftasında Şanlıurfaspor sahasında Göztepe'ye 1-0 mağlup oldu. İzmir ekibine galibiyeti getiren golü 36'ncı dakikada Billal Messaoudi kaydetti. Bu skorla puanını 55'e çıkartan Göztepe, ikinci sıradaki yerini sağlamlaştırdı. Şanlıurfaspor ise 24 puanda kaldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.