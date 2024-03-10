Şanlıurfaspor – Göztepe: 0-1

1'inci Lig'in 26’ncı haftasında Şanlıurfaspor sahasında Göztepe'ye 1-0 mağlup oldu. İzmir ekibine galibiyeti getiren golü 36'ncı dakikada Billal Messaoudi kaydetti. Bu skorla puanını 55'e çıkartan Göztepe, ikinci sıradaki yerini sağlamlaştırdı. Şanlıurfaspor ise 24 puanda kaldı.

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