Şanlıurfa'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Ahmet Bayram (37) idaresindeki 27 AJK 795 plakalı motosiklet, Siverek-Kahta kara yolu 5. kilometresinde Hasan H'nin (68) kullandığı 35 KB 7005 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Bayram, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Siverek Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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