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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 10:13 Güncelleme: 12.03.2024 - 10:15
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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik başlatılan çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda, belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, bir miktar uyuşturucu ele geçirdi. Olayla ilgili olarak H.B. (47) ve C.A. (27) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

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