Şanlıurfa'da pikapla minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde pikapla minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde pikapla minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Ramazan Polat (59) idaresindeki 63 AAJ 089 plakalı minibüs, Şanlıurfa-Adıyaman kara yolunun Çakmaklı Mahallesi yakınlarında Ömer Kadakçı yönetimindeki 02 ZT 879 plakalı pikapla çarpıştı.
Kazada araç sürücüleri ile Casım Ülkü yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bozova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Durumu ağır olan Ramazan Polat, hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
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