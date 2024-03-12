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        Türkiye'ye girmeye çalışan PKK/PYD'li 2 terörist Suriye sınırında yakalandı

        Şanlıurfa'da, Suriye sınırından yurda girmeye çalışan PKK/PYD mensubu 2 terörist yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 13:42 Güncelleme: 12.03.2024 - 13:42
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        Türkiye'ye girmeye çalışan PKK/PYD'li 2 terörist Suriye sınırında yakalandı
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        Şanlıurfa'da, Suriye sınırından yurda girmeye çalışan PKK/PYD mensubu 2 terörist yakalandı.

        İki teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı.

        Ekipler, terör örgütü PKK/PYD üyesi olduğu tespit edilen 2 teröristi sınır hattında yakaladı.

        Teröristler hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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