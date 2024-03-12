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        Şanlıurfa'da park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 12:42 Güncelleme: 12.03.2024 - 12:42
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        Şanlıurfa'da park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Mustafa Polatoğlu idaresindeki 33 AIU 590 plakalı otomobil, Bediüzzaman Said Nursi Bulvarı'nda park halindeki 63 ADU 732 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

        Polatoğlu'nun cenazesi, Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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