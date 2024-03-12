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        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Süper Kupa maçının oynanacağı stadyumda inceleme yaptı

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanacak 2023 Turkcell Süper Kupa maçı hazırlıkları kapsamında 11 Nisan Stadı'nda incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 20:05 Güncelleme: 12.03.2024 - 20:14
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        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Süper Kupa maçının oynanacağı stadyumda inceleme yaptı
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        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanacak 2023 Turkcell Süper Kupa maçı hazırlıkları kapsamında 11 Nisan Stadı'nda incelemelerde bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Turkcell Süper Kupa maçının oynanacağı 11 Nisan Stadyumunda hazırlıklar devam ediyor.

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, protokol tribünlerinde düzenleme yapılan, koridor ve soyunma odalarında revizyona gidilen 11 Nisan Stadyumundaki çalışmaları yerinde inceleyerek, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Şıldak, Şanlıurfa'nın Süper Kupa maçına en iyi şekilde ev sahipliği yapacağını belirtti.

        Stadyumdaki hazırlık çalışmalarının koordineli bir şekilde ilerlediğini aktaran Şıldak, şunları kaydetti:

        "Bizler bir kez daha bu güzel organizasyona tüm futbolseverleri davet ediyoruz. İlgili kurumlarımız çalışmaları titizlikle sürdürüyor. Bizler de hazırlık aşamalarını birebir takip ederek gerekli her türlü desteği sağlıyoruz."

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