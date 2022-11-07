Şanlıurfa'da yol uygulamasında aranan 16 şüpheli yakalandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Birecik, Hilvan ve Viranşehir ilçelerinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen yol uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 16 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri koordinasyonunda, kaçakçılık suçlarına yönelik Birecik, Hilvan ve Viranşehir ilçelerinde belirlenen noktalarda "şok yol arama" faaliyeti yapıldı.

Ekiplerce dedektör köpeğin de katılımıyla 932 araçta gerçekleştirilen aramalarda, 32 gram esrar, 2 gümrük kaçağı cep telefonu ve 1575 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Uygulamada çeşitli suçlardan aranan 16 şüpheli gözaltına alındı.

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