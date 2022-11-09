Şanlıurfa'da kapkaç yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde kapkaç yöntemiyle cep telefonu çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Tarihi Balıklıgöl yerleşkesi yakınlarda devriye gezen polis ekiplerinin yanına gelen A.D, cep telefonunun kapkaç yöntemiyle çalındığını belirtti.

Şüphelilerin kaçtığı bölgede yaya ve motorize ekiplerce yapılan geniş çaplı uygulamada, şüpheli M.G.B, H.B. ve R.D. kovalamaca sonucu yakalandı. Şüphelilerin yapılan üstünden çıkan cep telefonu A.D'ye teslim edildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen 3 şüpheli, işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

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