Şanlıurfa'da "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde yapılacak konutlar için kura töreni

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ŞANLIURFA (AA) - Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi doğrultusunda Şanlıurfa'da inşa edilecek konutlar için kura töreni düzenlendi.

Şanlıurfa 11 Nisan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen programda, kurada ismi çıkan hak sahiplerinin adları tek tek okunup dijital ekrana yansıtıldı.

Kurada Bozova ilçesinde 500, Ceylanpınar ilçesinde 130, Suruç ilçesinde 250 ve Hilvan ilçesinde ise 100 konut sahibini bulacak.

Kentte 4 gün sürecek kura programı 16 Kasım'da sona erecek.

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