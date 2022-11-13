Şanlıurfa'da minibüs ile otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı

İstiklal Caddesi'nde patlama! Çok sayıda yaralı var

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Mehmet Kaynarca yönetimindeki 34 KM 8086 plakalı otomobil, Zafer Caddesi'nde Halil Ulaş idaresindeki 63 AEU 949 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlardaki 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.

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