Şanlıurfa'da 17 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü hırsızlık operasyonunda yakalandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, hakkında 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, hırsızlık operasyonunda yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Seydo Atilla Mahallesi'ndeki bir hırsızlığa ilişkin 6 şüpheliyi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.
Ekipler, zanlılardan Ö.A'nın "cinsel istismar" suçundan kesinleşmiş 17 yıl 6 ay hapis cezası olduğunu tespit etti.
Ö.A, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Çalıntı elektrikli motosiklet sahibine teslim edilirken, diğer 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.