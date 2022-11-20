Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Osman A. idaresindeki 72 AV 686 plakalı otomobil, Siverek-Şanlıurfa kara yolu 15. kilometresinde şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçtaki Hiranur N. ve Deniz A. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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