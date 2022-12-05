Akçakale Kaymakamlığından, dün meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama:

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde dün 6 katlı apartmanın zemin katında meydana gelen, 6 kişinin yaralandığı patlamanın gaz sıkışmasından kaynaklandığı bildirildi.

Akçakale Kaymakamlığınca yapılan açıklamada, dün Süleyman Şah Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki bir apartmanda patlama yaşandığı hatırlatıldı.

İlk belirlemeler doğrultusunda patlamanın kalorifer kazanından kaynaklandığına ilişkin bilgilendirme yapıldığı anımsatılan açıklamada, "Olay sonrasında ilgili kurumlarca olayın meydana geldiği binada teknik ve uzman ekiplerin yaptığı inceleme neticesinde, patlamanın gaz sıkışmasından kaynaklı olduğu belirlenmiştir. Olayla ilgili tahkikat devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde dün 6 katlı apartmanın zemin katında patlama meydana gelmiş, 6 kişi yaralanmış, binanın zemin katındaki iş yerleri ve bazı daireler kullanılamaz hale gelmişti. Valilik ve Akçakale Kaymakamlığı patlamanın ilk belirlemelere göre kalorifer kazanından kaynaklandığını açıklamıştı.





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