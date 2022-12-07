İl Sağlık Müdürü Gülüm, Viranşehir Devlet Hastanesini ziyaret etti

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm, Viranşehir Devlet Hastanesinde incelemede bulundu.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Gülüm beraberindekilerle hastane servisleri ziyaret ederek, hastane Başhekimi Hasan Şık'tan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Vatandaşlarla sohbet eden Prof. Dr. Gülüm, hasta ve yakınlarının talepleri dinledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Gülüm, yaptıkları ziyaretlerle yapılan çalışmaları yerinde görme imkanı bulduklarını anlatarak, "Poliklinik, acil hizmetlerini değerlendirerek yürütülen çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Fizik tedavi hizmetleri için yapılan çalışmaları değerlendirdik. Mesai sonrası diş hizmetlerine başlanılması konusunda istişarelerde bulunduk. Ketem, gebe okulunu ziyaret ettik. Hastaneye yeni atanan Başhekim Hasan Şık'a yeni görevinde başarılar diledik." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.