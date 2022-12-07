İl Sağlık Müdürü Gülüm, Viranşehir Devlet Hastanesini ziyaret etti

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm, Viranşehir Devlet Hastanesinde incelemede bulundu.
Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Gülüm beraberindekilerle hastane servisleri ziyaret ederek, hastane Başhekimi Hasan Şık'tan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
Vatandaşlarla sohbet eden Prof. Dr. Gülüm, hasta ve yakınlarının talepleri dinledi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Gülüm, yaptıkları ziyaretlerle yapılan çalışmaları yerinde görme imkanı bulduklarını anlatarak, "Poliklinik, acil hizmetlerini değerlendirerek yürütülen çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Fizik tedavi hizmetleri için yapılan çalışmaları değerlendirdik. Mesai sonrası diş hizmetlerine başlanılması konusunda istişarelerde bulunduk. Ketem, gebe okulunu ziyaret ettik. Hastaneye yeni atanan Başhekim Hasan Şık'a yeni görevinde başarılar diledik." ifadelerini kullandı.