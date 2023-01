TJK, Şanlıurfa'da resim sergisi açtı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da, Türkiye Jokey Kulübünce (TJK) yapılan 11'inci Resim Yarışması'nda beğenilen 39 eserin bulunduğu serginin açılışı gerçekleştirildi.

TJK, geleneksel olarak düzenlediği "At, At Sevgisi ve At Yarışı" temalı 11. Resim Yarışması'na katılan ve seçici kurulca belirlenen 39 eserin bulunduğu 11'inci Resim Yarışması Sergisi Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi Sergi Salonunda açıldı. Sergi, 3 Şubat tarihine kadar gezilebilecek.

Sergiye, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Faruk Bayuk, İl Kültür Turizm Müdürü Aydın Aslan, TJK yönetim kurulu üyeleri ve vatandaşlar katıldı.







Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.