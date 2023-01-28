Şanlıurfa'da üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 92 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe merkezinde devriye görevi yapan bekçiler, durumundan şüphelendikleri Y.Y'yi durdurdu.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 92 gram esrar bulundu.



Y.Y. işlemleri için emniyete götürüldü.

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