Şanlıurfa'da merdivenden düşen kişi makam aracıyla hastaneye götürüldü

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da, merdivenden düşen ve evinin bulunduğu sokağın yolu kar nedeniyle kapalı olan kişi, Büyükşehir Belediye Başkanının makam aracıyla hastaneye ulaştırıldı.



Akşemsettin Mahallesi'ndeki evinin damına çıkmak isteyen Abdülkadir Atmaca, merdivenden düştü.



Atmaca'nın yakınları, yolun kar nedeniyle kapalı olmasından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'den yardım istedi.

Beyazgül, karla mücadele ekiplerini ve makam aracını bölgeye yönlendirdi.

Atmaca, ekiplerin yolu açmasının ardından makam aracıyla Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.



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