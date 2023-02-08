Şanlıurfa'da yardımlar depremzedelere ulaştırılıyor

ŞANLIURFA (AA) - Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da, AFAD tarafından bölgeye ulaştırılan yardımlar, depremzedelere dağıtılıyor.

Depremin hemen ardından başta AFAD, Türk Kızılay, Afet Acil Sosyal Yardım (ASYA) olmak üzere tüm ülkeden duyarlı insanlarca gönderilen yardımlar, deprem bölgelerine ulaştırılıyor.

Yardım malzemeleri Şanlıurfa Valiliği bünyesinde oluşturulan depoda ayrıştırılarak dağıtılmak üzere kaymakamlıklara gönderiliyor.

Yardım malzemeleri, başta spor salonu, okul, cami ve çok amaçlı salonlar gibi insanların toplu olduğu alanlara ulaştırılıyor. Tüm depremzedelere ulaşmak için yoğun çaba harcayan ekipler, çalışmaları büyük bir hassasiyetle yürütüyor.

- "Biz kimsesiz değiliz devletimiz başımızdadır"

Yardımların koordinasyonundan sorumlu olan Şanlıurfa Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, AA muhabirine, depremin hemen ardından Vali Salih Ayhan başkanlığında kriz merkezi oluşturduklarını belirtti.

Sürekli sahada olduklarını ve arama kurtarma çalışmalarını başlattıklarını anlatan Mercan, "OSB'de oluşturulan depoda yardımları koordine ediyoruz. İlk etapta acil ihtiyaçları tespit ettik ve AFAD tarafından acil ihtiyaçlar hemen ilimize yönlendirildi. Biz de bunların, ihtiyacı olan bölgelerimize bekletmeden nakillerini sağlıyoruz." dedi.

Mercan, yardımların gelmeye devam ettiğini dile getirerek, "İhtiyacımız olmayan yardımları da çevre illere, Adıyaman, Maraş, Hatay gibi illere yönlendirerek oraların da sorunlarını çözmeye çalışıyoruz. Vatandaşlardan taleplerimiz, yardımlarını gönderecekleri yeri AFAD üzerinden yapmaları yönünde. Bu büyük sıkıntıyı vatandaşlarımızın birlik ve dayanışma duygusuyla aşacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Deprem nedeniyle Yenice Spor Salonunda kalan Gülcihan Yastırmak, depremde çok korktuklarını ve evlerinden dışarı çıktıklarını söyledi.

Devletin ilk andan itibaren yanlarında olduğunu hissettirdiğini ifade eden Yastırmak, "Deprem oldu çok korktuk, çok şükür devletimiz yanımızda, bize yardımcı oldu. Yardımlar geldi bize, geceye kadar günde 3-4 sefer yemek veriliyor, yardım ediliyor. Bizi gözetliyorlar, biz kimsesiz değiliz, devletimiz başımızdadır." dedi.

Yastırmak, kendilerine battaniye, nevresim, yastık ve yemek gibi malzemelerin ulaştırıldığını dile getirerek, tüm yetkililere teşekkür etti.

Nevzat Fehmeç ise deprem anında çok korktuklarını vurgulayarak, "Sağ olsun AFAD koordineli bizi Yenice Spor Salonuna getirdiler, burada her şeyimiz tamam. Yemeklerimiz geliyor, nevresim, battaniye, yastıklar dağıtıldı, burada herkes güvende. Çok teşekkür ediyoruz devletimize." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.