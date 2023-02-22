Şanlıurfa'da okullar eğitim öğretime hazırlanıyor

ŞANLIURFA (AA) - YASİN DİKME - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da az hasarlı okullarda tadilat ve onarım çalışmaları başlatıldı.



Eğitim öğretime 1 Mart'ta başlanacak Şanlıurfa'da, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü görevlilerince okullarda hasar tespit çalışmaları yapılıyor.

Kent genelindeki 677 okul binasının az hasarlı olduğu belirlendi. Bu kapsamda İl Milli Müdürlüğünce okul binalarında tadilat ve onarım çalışması başlatıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt, AA muhabirine, depremde hasar gören okul binalarıyla ilgili çalışmalara aksatmadan devam ettiklerini söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü mühendislerince okullarda yapılan hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirten Kurt, "Bu çalışmalar kapsamında okullarımızda hasarsız, az, orta ve ağır hasarlı binalarımız tespit ediliyor. Hasarsız binalarımızda 1 Mart'ta eğitim öğretime başlayacağız. Şu anda az hasarlı okullarımızda tamirat tadilat çalışmaları başlattık. Bu okullarımızı 1 Mart'ta yetiştirip diğer hasarsız okullarımızla birlikte eğitim öğretime açmayı planlıyoruz." diye konuştu.

- Orta hasarlı okullarda eğitim yapılmayacak

Orta hasarlı okullarla ilgili uzun bir süreç gerektiğini dile getiren Kurt, kent genelinde orta hasarlı 30 civarında okulun bulunduğu ifade etti.

Okullarla ilgili maliyet hesaplamalarının yapıldığını anlatan Kurt, şunlar kaydetti:

"Şu anda orta hasarlı okullarımızda eğitim öğretim yapılması mümkün değil. Bu orta hasarlı okullarımızla ve oradaki öğrenci ve öğretmenlerimizle ilgili çalışmalarımız var. Orada okullarımızı en yakın okullara taşıyacağız. Bu konuyla ilgili planlarımız devam ediyor. Bunun yanında ağır hasarlı okullarımız var. Hilvan'da 2, Karaköprü'de 1 okulumuz var. Buradaki ağır hasarlı okullarımız tamamen yıkıp yeni okullar yapacağız."

Kurt, 1 Mart öncesinde hazırlıkların devam ettiğini dile getirerek, şunları söyledi:

"Çocuklarımız okullarına geldiklerinde temiz ve nezih bir ortamda eğitim görmeleri için gece gündüz ekiplerimiz çalışıyor. 1 Mart itibarıyla ilimizdeki tüm okullar gerek devlet okulları gerek özel okullarımız mutlaka deprem raporu almış olacak. Hasarsız ya da az hasarlı olup tamir ve onarımı yapılan okulları hizmete açacağız inşallah. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce 'sağlam' raporu verilmeyen okullarda kesinlikle eğitimi başlatmayacağız. Bununla ilgili Bakanlığımız gerekli her türlü kolaylığı bizlere sağlıyor."

Öğrencilere psikososyal destek verileceğini kaydeden Fevzi Kurt, sözlerini, "Oluşturduğumuz psiko-sosyal destek ekiplerimiz çocukların yoğun bulunduğu alanlarda çalışmalara devam ediyor. Aralarında öğretmen ve hemşirelerin bulunduğu 192 kişi sahada görev yapıyor. İlk haftayı öğretmen ve öğrencilerimiz için rehabilite haftası olarak değerlendireceğiz. Depremin etkisini çabuk atlatmak için bununla ilgili planlarımızı yaptık." diye tamamladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.