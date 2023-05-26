AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri mazbatalarını aldı

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ŞANLIURFA (AA) - 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Şanlıurfa'dan AK Parti milletvekili olarak seçilen ve aralarında Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın da bulunduğu 8 milletvekili, mazbatalarını aldı.



AK Parti'den milletvekili seçilen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Abdulkadir Emin Önen, Abdürrahim Dursak, Mehmet Ali Cevheri, Cevahir Asuman Yazmacı, İbrahim Eyyüpoğlu, Hikmet Başak ve Mehmet Faruk Pınarbaşı ile AK Parti İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa Adliyesi'ndeki İl Seçim Kuruluna geldi.

İl Seçim Kurulu yetkilisinden mazbatalarını alan milletvekilleri, toplu fotoğraf çektirdi.

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