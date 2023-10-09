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        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da bıçaklı silahlı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'da çıkan bıçaklı silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 15:24 Güncelleme: 09.10.2023 - 15:24
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        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da bıçaklı silahlı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'da çıkan bıçaklı silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

        Merkez Haliliye ilçesi Mevlana Caddesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle iki grup arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan bıçaklı silahlı kavgada 3'ü ağır 6 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan İ.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Olay yerinde 2 tüfek, 1 tabanca, 2 kazma, 1 keser, 1 bıçak, 2 satır ve çok sayıda boş kovan bulundu.

        Bir minibüs ve otomobilin de hasar gördüğü olayla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.

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