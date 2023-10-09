GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da bıçaklı silahlı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Şanlıurfa'da çıkan bıçaklı silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'da çıkan bıçaklı silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.
Merkez Haliliye ilçesi Mevlana Caddesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle iki grup arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan bıçaklı silahlı kavgada 3'ü ağır 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan İ.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olay yerinde 2 tüfek, 1 tabanca, 2 kazma, 1 keser, 1 bıçak, 2 satır ve çok sayıda boş kovan bulundu.
Bir minibüs ve otomobilin de hasar gördüğü olayla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.