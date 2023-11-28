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        Şanlıurfa'da kamyonun çarptığı yaya öldü

        Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde kamyonun çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 15:14 Güncelleme: 28.11.2023 - 15:14
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        Şanlıurfa'da kamyonun çarptığı yaya öldü
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        Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde kamyonun çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

        Argıl Kavşağı'nda, M.O'nun kullandığı 63 VN 992 plakalı hafriyat yüklü kamyon, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Odabaşı'na (70) çarptı.

        Odabaşı, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Halfeti Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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