Şanlıurfa'da kamyonun çarptığı yaya öldü

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde kamyonun çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

Argıl Kavşağı'nda, M.O'nun kullandığı 63 VN 992 plakalı hafriyat yüklü kamyon, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Odabaşı'na (70) çarptı.

Odabaşı, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Halfeti Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.

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