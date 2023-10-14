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        Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya, ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 11:27 Güncelleme: 14.10.2023 - 11:28
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        Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya, ağır yaralandı.

        B.Ç. idaresindeki 48 P 0123 plakalı otomobil, Said Nursi Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Veysi Altunyüzük'e çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle sürüklenen Veysi Altunyüzük, ağır yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarıyla gelen 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan Altunyüzük, ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.

        Sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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