Şanlıurfa'da 475 kilogram skunk ele geçirildi.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadelesi sürüyor.

Ekipler kent merkezinde şüpheli bir araçta yaptıkları aramada 475 kilogram skunk ele geçirdi.

Polis, olaya ilişkin zanlı ya da zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak da sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, uyuşturucuyla mücadelede kararlı olduklarını belirterek, operasyonu gerçekleştiren ekibi tebrik etti.