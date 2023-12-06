Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı

Şanlıurfa'da silahlı terör örgütü DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat birimlerince silahlı terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösteren örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Ekiplerce belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda 3 zanlı gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si hakimlikçe tutuklandı, 1 şüpheli ise Şanlıurfa İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.