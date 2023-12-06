Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı

        Şanlıurfa'da silahlı terör örgütü DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 21:34 Güncelleme: 06.12.2023 - 21:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa'da silahlı terör örgütü DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat birimlerince silahlı terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösteren örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Ekiplerce belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda 3 zanlı gözaltına alındı.

        İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si hakimlikçe tutuklandı, 1 şüpheli ise Şanlıurfa İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Eskişehir'de bar cinayeti! Davada karar çıktı
        Eskişehir'de bar cinayeti! Davada karar çıktı
        Seçil Erzan ve Arda Turan'ın çöp klasöründeki kayıtları da çıktı!
        Seçil Erzan ve Arda Turan'ın çöp klasöründeki kayıtları da çıktı!
        81 yaşında nafaka şoku!
        81 yaşında nafaka şoku!
        14 yaşındaki Zelin'in cansız bedeni bulundu
        14 yaşındaki Zelin'in cansız bedeni bulundu
        Oktay Derelioğlu ve eşine maganda saldırısı!
        Oktay Derelioğlu ve eşine maganda saldırısı!
        Güneş fırtınaları ve internet kıyameti
        Güneş fırtınaları ve internet kıyameti
        Düşüşün nedeni yeni arz kovalayanlar
        Düşüşün nedeni yeni arz kovalayanlar
        Rıza Çalımbay'dan derbi açıklaması!
        Rıza Çalımbay'dan derbi açıklaması!
        Roger Waters isyan etti
        Roger Waters isyan etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart'tan da çok çok farklı bir şekilde kazanarak çıkacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart'tan da çok çok farklı bir şekilde kazanarak çıkacağız
        Bu alanda İrfan Can'ı geçebilen yok!
        Bu alanda İrfan Can'ı geçebilen yok!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Batı, şımarık çocuğu İsrail'i bu noktalara taşıdı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Batı, şımarık çocuğu İsrail'i bu noktalara taşıdı
        İsrail Hamas'ın tünellerini suyla mı dolduracak?
        İsrail Hamas'ın tünellerini suyla mı dolduracak?
        "O zihniyet yıkılıyor"
        "O zihniyet yıkılıyor"
        BDDK uzmanlarına 45 bin TL tazminatta flaş gelişme
        BDDK uzmanlarına 45 bin TL tazminatta flaş gelişme
        MEB'den yazı geldi, bir dönem bitti!
        MEB'den yazı geldi, bir dönem bitti!
        "İyi ki bu kararı vermişim"
        "İyi ki bu kararı vermişim"
        Kiralık formülü tutmadı!
        Kiralık formülü tutmadı!
        Hepimiz ‘Delulu’yuz
        Hepimiz ‘Delulu’yuz

        Benzer Haberler

        Suruç'taki 'canlı bomba' davasında avukat, firari sanığın Suriye'den talep...
        Suruç'taki 'canlı bomba' davasında avukat, firari sanığın Suriye'den talep...
        Şanlıurfa'da, jandarma ile işçiler arasında gerginlik; 22 gözaltı
        Şanlıurfa'da, jandarma ile işçiler arasında gerginlik; 22 gözaltı
        Şanlıurfa'da 2 kilo 80 gram sentetik uyuşturucu yakalandı
        Şanlıurfa'da 2 kilo 80 gram sentetik uyuşturucu yakalandı
        Şanlıurfa'da otomobillerin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da otomobillerin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Şanlıurfa´da TIR ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı
        Şanlıurfa´da TIR ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı
        Şanlıurfa'da otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı