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        Şanlıurfa'da 2 kilo 80 gram sentetik uyuşturucu yakalandı

        Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde 2 kilo 80 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 11:40 Güncelleme: 06.12.2023 - 11:40
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        Şanlıurfa'da 2 kilo 80 gram sentetik uyuşturucu yakalandı
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        Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde 2 kilo 80 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele kapsamında çalışma başlatıldı.

        Ekiplerce düzenlenen operasyonda, 2 kilo 80 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen 19 bin 800 lira ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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