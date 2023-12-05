Şanlıurfa'da otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 4 çocuk 9 kişi yaralandı.

İbrahim Yıldız (24) idaresindeki 63 YL 271 plakalı otomobil, Siverek-Diyarbakır kara yolunun 20. kilometresinde Kasım Alçiçek'in kullandığı 06 BGN 02 plakalı tır ile çarpıştı.

Kazada, sürücü Yıldız ile otomobilde bulunan Rahime Çin (44), Mihrima Gül Tato (2), Saadet Yılmaz (60), Hümeyra Tato (10), Nurat Tato (37), Ecrin Nur Tato (4), Servet Turan (49) ve Muhammed Ali Turan (3) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kontrollü olarak sağlanan trafik, otomobilin kaldırılmasının ardından normale döndü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.