Tayland'da vinç trenin üzerine düştü: 32 ölü, 64 yaralı
Tayland'da üzerine inşaat vinci düşen trenin raydan çıkarak devrilmesi sonucu 32 kişi hayatını kaybetti, 64 kişi yaralandı
Tayland'ın başkenti Bangkok'tan ülkenin kuzeydoğusuna giden bir tren, yerel saatle sabah 09.05'te üzerine yüksek hızlı tren inşaatında kullanılan bir vincin düşmesi sonucu raydan çıkarak devrildi.
Tayland polisi, Nakhon Ratchasima eyaletine bağlı Sikhio ilçesinde, Bangkok’un yaklaşık 230 kilometre kuzeydoğusunda yüksek hızlı tren projesinde çalışan bir vincin çöktüğünü ve seyir halindeki trenin vagonlarından birinin üzerine düştüğünü açıkladı.
32 KİŞİ ÖLDÜ, 64 KİŞİ YARALANDI
AA'nın ülkedeki Bangkok Post gazetesine dayandırdığı habere göre yetkililer, 195 yolcu ile mürettebatı taşıyan tren kazasında 32 kişinin hayatını kaybettiğini, 7'si ağır olmak üzere 64 kişinin yaralandığını duyurdu.
Trenin raydan çıkması sonucu çıkan yangının söndürüldüğünü bildiren yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.