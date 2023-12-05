Şanlıurfa´da TIR ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı ŞANLIURFA´nınSiverek ilçesinde, otomobil ile TIR'ın çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA´nınSiverek ilçesinde, otomobil ile TIR'ın çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Diyarbakır-Siverek karayolunun 20´inci kilometresinde meydana geldi. İbrahim Yıldız (24) yönetimindeki 63 YL 271 plakalı otomobil, Kasım Alçiçek'in yönetimindeki 06 BGN 02 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde kazada, sürücü İbrahim Yıldız ile otomobilde bulunan 3'ü çocuk toplam 9 kişinin yaralandığı belirlendi. Yaralılar Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.