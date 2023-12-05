Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa´da TIR ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı

        ŞANLIURFA´nınSiverek ilçesinde, otomobil ile TIR'ın çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 21:28 Güncelleme: 05.12.2023 - 21:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa´da TIR ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ŞANLIURFA´nınSiverek ilçesinde, otomobil ile TIR'ın çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.

        Kaza akşam saatlerinde Diyarbakır-Siverek karayolunun 20´inci kilometresinde meydana geldi. İbrahim Yıldız (24) yönetimindeki  63 YL 271 plakalı otomobil, Kasım Alçiçek'in yönetimindeki  06 BGN 02 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde kazada, sürücü İbrahim Yıldız ile otomobilde bulunan 3'ü çocuk toplam 9 kişinin yaralandığı belirlendi. Yaralılar Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Edirne'deki yangın söndürüldü
        Edirne'deki yangın söndürüldü
        Bir fenomene daha soruşturma başlatıldı!
        Bir fenomene daha soruşturma başlatıldı!
        Evde "mangal" faciayla bitti!
        Evde "mangal" faciayla bitti!
        41 eser Türkiye'ye dönüyor
        41 eser Türkiye'ye dönüyor
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Hangi yatırım aracı öne çıkıyor?
        Hangi yatırım aracı öne çıkıyor?
        Netanyahu'dan Gazze açıklaması
        Netanyahu'dan Gazze açıklaması
        Fener'e kondisyoner şart
        Fener'e kondisyoner şart
        Zeytin yetiştiriciliği UNESCO'da
        Zeytin yetiştiriciliği UNESCO'da
        İlk 100'de 4 Türk firması
        İlk 100'de 4 Türk firması
        Aslan harıl harıl sol bek arıyor!
        Aslan harıl harıl sol bek arıyor!
        Ceviz ağacının kovuğundan çıkardı!
        Ceviz ağacının kovuğundan çıkardı!
        Rekor anlaşma! 8,5 milyar dolar
        Rekor anlaşma! 8,5 milyar dolar
        Netanyahu, 'İsrailli esirlerin yakınlarıyla tartıştı' iddiası
        Netanyahu, 'İsrailli esirlerin yakınlarıyla tartıştı' iddiası
        Uzun süre sonra ortaya çıktı
        Uzun süre sonra ortaya çıktı
        Üç büyük kent için 3 günlük uyarı! Geri geliyor!
        Üç büyük kent için 3 günlük uyarı! Geri geliyor!
        Tehlike kapıda: Güneydoğu'da tehdit altında
        Tehlike kapıda: Güneydoğu'da tehdit altında
        Seçil Erzan'ın baş döndüren telefon trafiği! En çok kiminle konuştu?
        Seçil Erzan'ın baş döndüren telefon trafiği! En çok kiminle konuştu?
        PISA sonuçları açıklandı
        PISA sonuçları açıklandı
        Gişeleri diriltti
        Gişeleri diriltti

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da 3 kilo 900 gram sentetik uyuşturucu yakalandı
        Şanlıurfa'da 3 kilo 900 gram sentetik uyuşturucu yakalandı
        Harran kazılarının 30 yıllık emektarı
        Harran kazılarının 30 yıllık emektarı
        Gazze'den dönüp Şanlıurfa'daki görevine başlayan Filistinli doktor: 80 akra...
        Gazze'den dönüp Şanlıurfa'daki görevine başlayan Filistinli doktor: 80 akra...
        Şanlıurfaspor, Türkiye Kupası maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Şanlıurfaspor, Türkiye Kupası maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Türkiye'ye girmeye çalışan PKK'lı terörist Suriye sınırında yakalandı
        Türkiye'ye girmeye çalışan PKK'lı terörist Suriye sınırında yakalandı