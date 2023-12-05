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        Şanlıurfa'da otomobillerin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 22:07 Güncelleme: 05.12.2023 - 22:13
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        Şanlıurfa'da otomobillerin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

        Adil Demir kontrolündeki 44 ACR 476 plaka otomobil, Ali Demirli yönetimindeki 63 AEF 698 plakalı otomobil ile merkez Haliliye ilçesi Göbeklitepe Kavşağı'nda çarpıştı. Kazada Demir'in kullandığı otomobil devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 2 sürücü, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Sürücü Demir'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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