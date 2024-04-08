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        Galatasaray kafilesi Şanlıurfa'dan ayrıldı

        2023 Turkcell Süper Kupa maçının tatil edilmesinin ardından Galatasaray kafilesi Şanlıurfa'dan ayrıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 01:02 Güncelleme: 08.04.2024 - 01:02
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        Galatasaray kafilesi Şanlıurfa'dan ayrıldı
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        2023 Turkcell Süper Kupa maçının tatil edilmesinin ardından Galatasaray kafilesi Şanlıurfa'dan ayrıldı.

        Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda Fenerbahçe ile Süper Kupa mücadelesi için kente gelen sarı-kırmızılı ekip, tatil edilen maçın ardından takım otobüsüyle taraftarlarının tezahüratları eşliğinde havalimanına geçti.

        Galatasaray kafilesi, GAP Havalimanı'ndan özel uçakla İstanbul'a hareket etti.

        Kafilede futbolcuların yanı sıra Kulüp Başkanı Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyeleri yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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