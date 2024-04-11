Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü kutlandı

Şanlıurfa Vali Vekili Ahmet Fatih Sungur ile çok sayıda kamu ve sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katıldığı programın sonunda ise havai fişek gösterisi yapıldı.

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