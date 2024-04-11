Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü kutlandı

        Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 23:01 Güncelleme: 11.04.2024 - 23:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü kutlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Tarihi kentin kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla Balıklıgöl Yerleşkesi'nde "Birlikte kurtardık, birlikte kutlayalım" temasıyla program yapıldı.

        Program, Urfalıların kahramanlıklarının anlatıldığı "kurtuluş" konulu tiyatro gösterisiyle başladı.

        Urfa Ahengi Müzik Grubu konseriyle devam eden programda, kahramanlık türküleri katılımcılar eşliğinde seslendirildi.

        Program kapsamında tarihi Urfa Kalesi'ne yansıtılan ışık ve lazer gösterisi gerçekleştirildi.

        Şanlıurfa Vali Vekili Ahmet Fatih Sungur ile çok sayıda kamu ve sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katıldığı programın sonunda ise havai fişek gösterisi yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kabustan umuda!
        Kabustan umuda!
        Umutla; Kadıköy'de görüşürüz
        Umutla; Kadıköy'de görüşürüz
        Eminönü'nde insan seli
        Eminönü'nde insan seli
        İsveç'te başörtülü kadına tazminat ödenecek
        İsveç'te başörtülü kadına tazminat ödenecek
        Gaziantep'te sağanak: cadde ve sokaklar suyla doldu
        Gaziantep'te sağanak: cadde ve sokaklar suyla doldu
        Fenerbahçe'nin cezası açıklandı
        Fenerbahçe'nin cezası açıklandı
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Amasra'da yoğunluk! İlçeye girişler kapatıldı
        Amasra'da yoğunluk! İlçeye girişler kapatıldı
        2 gencin ölümüne neden oldu! Ödül gibi ceza!
        2 gencin ölümüne neden oldu! Ödül gibi ceza!
        4 yerde seçim yenilenecek
        4 yerde seçim yenilenecek
        Gabar'da rekor günü
        Gabar'da rekor günü
        Vietnam'da 12,5 milyar dolarlık dolandırıcılığa idam cezası
        Vietnam'da 12,5 milyar dolarlık dolandırıcılığa idam cezası
        Ünlüler arasında maaile bayram akımı
        Ünlüler arasında maaile bayram akımı
        Kadın ve erkek gömleklerinde düğmeler neden farklı yerde?
        Kadın ve erkek gömleklerinde düğmeler neden farklı yerde?
        Korhan Berzeg'den 300 gündür haber yok
        Korhan Berzeg'den 300 gündür haber yok
        Aysu, sürücü kursu eğitmeniydi! Büyük acı!
        Aysu, sürücü kursu eğitmeniydi! Büyük acı!
        Araç lastiği için bozuk para testi!
        Araç lastiği için bozuk para testi!
        "Geçmedi, geçmeyecek de"
        "Geçmedi, geçmeyecek de"
        Kahkahanın Kıbrıs tarifesi
        Kahkahanın Kıbrıs tarifesi
        Bayramda aşırı çay-kahveye dikkat!
        Bayramda aşırı çay-kahveye dikkat!

        Benzer Haberler

        TBMM Başkanvekili Bozdağ, Şanlıurfa'da konuştu:
        TBMM Başkanvekili Bozdağ, Şanlıurfa'da konuştu:
        Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü
        Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü
        Urfa'yı "Şanlı" yapan destansı mücadele 104 yaşında
        Urfa'yı "Şanlı" yapan destansı mücadele 104 yaşında
        Otomobille çarpışan motosikletin 16 yaşındaki sürücüsü öldü, arkadaşı yaral...
        Otomobille çarpışan motosikletin 16 yaşındaki sürücüsü öldü, arkadaşı yaral...
        Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü
        Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü
        Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü
        Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü