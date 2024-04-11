Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Canpolat mesajında, hak ve halk mücadelesi olarak tarih sayfalarında yer alan 11 Nisan Kurtuluş Günü'nün, hem kahramanlık hem zafer hem de gurur günleri olduğunu belirtti.

Kurtuluş Günü'nün sadece Şanlıurfa'nın değil Anadolu'da birçok kentin, kendi istikbalini belirlerken milletin azim ve kararının belirlediğini gösteren en güzel örnek olduğunu ifade eden Canpolat, şunları kaydetti: