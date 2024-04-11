Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü

        Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 10:20 Güncelleme: 11.04.2024 - 10:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Birlikte kurtardık, birlikte kutlayalım" temasıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında "Kurtuluş" konulu resim ve kıyafet sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

        Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda ise kadın kursiyerler tarafından hazırlanan resim ve kıyafetlerin sergilendiği serginin açılışına, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ahmet Aksoy ile Karaköprü Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ve davetliler katıldı.

        11 Nisan Parkında Urfa Ahengi Müzik Grubu'nun konser verdiği etkinlikler, tarihi Urfa Kalesine yansıtılan ışık ve lazer gösterisiyle devam etti.

        Urfalıların kahramanlık destanının anlatıldığı etkinlik, havai fişeklerin gökyüzünü aydınlatmasıyla sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bayram namazına gitmişti... "Moral vermek istedim şu an yürüyemiyorum!"
        Bayram namazına gitmişti... "Moral vermek istedim şu an yürüyemiyorum!"
        Uzman çavuş tetiğe bastı! Mezarlıkta ot yakma cinayeti!
        Uzman çavuş tetiğe bastı! Mezarlıkta ot yakma cinayeti!
        Fenerbahçe tarihi maçta Olympiakos ile karşılaşıyor
        Fenerbahçe tarihi maçta Olympiakos ile karşılaşıyor
        "Geçmedi, geçmeyecek de"
        "Geçmedi, geçmeyecek de"
        Bayram namazında ruhunu teslim etti!
        Bayram namazında ruhunu teslim etti!
        Bayramda aşırı çay-kahveye dikkat!
        Bayramda aşırı çay-kahveye dikkat!
        Bu bölgelerde sağanak devam ediyor
        Bu bölgelerde sağanak devam ediyor
        Hollandalı araştırmacılar tek yumurta ikizlerinin nasıl oluştuğunu keşfetti: Organ nakli ve tüp bebek tedavisi için umut veriyor
        Hollandalı araştırmacılar tek yumurta ikizlerinin nasıl oluştuğunu keşfetti: Organ nakli ve tüp bebek tedavisi için umut veriyor
        Sadece dikkatli insanların görebileceği 10 gizli detay!
        Sadece dikkatli insanların görebileceği 10 gizli detay!
        ABD ile Japonya'dan Çin'e karşı iş birliği
        ABD ile Japonya'dan Çin'e karşı iş birliği
        İsmail Kartal: Yaşadıklarımız ortada!
        İsmail Kartal: Yaşadıklarımız ortada!
        Adem Amca'dan Yaren leyleğe bayram hediyesi!
        Adem Amca'dan Yaren leyleğe bayram hediyesi!
        Hatalı 'U' dönüşü kurbanı Semanur son yolculuğuna uğurlandı
        Hatalı 'U' dönüşü kurbanı Semanur son yolculuğuna uğurlandı
        Bağırsak sağlığı onu da etkiliyor! Neden kefir tüketmelisiniz?
        Bağırsak sağlığı onu da etkiliyor! Neden kefir tüketmelisiniz?
        Piknikte kaybolan 2 yaşındaki çocuktan acı haber!
        Piknikte kaybolan 2 yaşındaki çocuktan acı haber!
        Juve'nin yeni '10'u Kenan!
        Juve'nin yeni '10'u Kenan!
        Denizli'de feci kaza: karı-koca öldü, 4 kişi yaralandı
        Denizli'de feci kaza: karı-koca öldü, 4 kişi yaralandı
        PSG'yi 'Barça'ladı!
        PSG'yi 'Barça'ladı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan siyasi liderlere bayram telefonu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan siyasi liderlere bayram telefonu
        Hamas liderinin 3 oğlu saldırıda hayatını kaybetti
        Hamas liderinin 3 oğlu saldırıda hayatını kaybetti

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü
        Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü
        Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı yaya öldü
        Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı yaya öldü
        Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 7 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 7 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da otomobille çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralan...
        Şanlıurfa'da otomobille çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralan...
        Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobilde 1 kişi öldü
        Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobilde 1 kişi öldü