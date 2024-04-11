Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Birlikte kurtardık, birlikte kutlayalım" temasıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında "Kurtuluş" konulu resim ve kıyafet sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda ise kadın kursiyerler tarafından hazırlanan resim ve kıyafetlerin sergilendiği serginin açılışına, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ahmet Aksoy ile Karaköprü Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ve davetliler katıldı.