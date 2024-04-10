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        Şanlıurfa'da otomobille çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 21:46 Güncelleme: 10.04.2024 - 21:46
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        Şanlıurfa'da otomobille çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Külünçe Mahallesi yakınlarında İmam U. yönetimindeki 34 EB 7514 plakalı otomobil, Ömer Şahin'in (16) kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı.

        Çarpmanın etkisiyle motosikletteki sürücü Ömer Şahin ile Mehmet Y. yola savrularak ağır yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Sürücü Şahin, hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Mehmet Y'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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