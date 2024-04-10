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        Şanlıurfaspor, Bandırmaspor maçının hazırlıklarına başladı

        ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında 14 Nisan Pazar günü sahasında Teksüt Bandırmaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 18:34 Güncelleme: 10.04.2024 - 18:34
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        Şanlıurfaspor, Bandırmaspor maçının hazırlıklarına başladı
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        ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında 14 Nisan Pazar günü sahasında Teksüt Bandırmaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Cihat Arslan yönetimindeki antrenman, GAP Vadisi Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

        Isınma hareketleriyle başlayan idman, taktik çalışmasıyla tamamlandı.

        Antrenmana tüm futbolcular katıldı.

        Öte yandan kulüp yöneticileri ile futbolcular idman sonrası bayramlaştı.

        Şanlıurfaspor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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