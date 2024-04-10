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        Şanlıurfa'da tekstil fabrikasında yangın çıktı

        Şanlıurfa'da bir tekstil fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 10:53 Güncelleme: 10.04.2024 - 10:53
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        Şanlıurfa'da tekstil fabrikasında yangın çıktı
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        Şanlıurfa'da bir tekstil fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

        2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans gönderildi.

        Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

        Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, kentin birçok noktasından görülebiliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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