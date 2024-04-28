Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da akıma kapılan çiftçi öldü

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde elektrik akımına kapılan çiftçi, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 16:08 Güncelleme: 28.04.2024 - 16:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da akıma kapılan çiftçi öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde elektrik akımına kapılan çiftçi, hayatını kaybetti.

        Kırsal Şekerli Mahallesi'nde tarlasının yanında sulama kuyusundaki elektrik arızasını gidermek isteyen Murat Gengeç (48), direğe çıktı.

        Akıma kapılarak ağır yaralanan Gengeç, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Gengeç, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trafikte vahşet! Eşi ve çocuğunun gözü önünde öldürüldü
        Trafikte vahşet! Eşi ve çocuğunun gözü önünde öldürüldü
        Xavi'den Arda Güler sitemi
        Xavi'den Arda Güler sitemi
        TBMM'de anayasa mesaisi: Meclis Başkanı Kurtulmuş siyasi partileri ziyaret edecek
        TBMM'de anayasa mesaisi: Meclis Başkanı Kurtulmuş siyasi partileri ziyaret edecek
        TikTok fenomeni Om Fahad öldürüldü
        TikTok fenomeni Om Fahad öldürüldü
        Beşiktaş'ta zincirleme kaza! Yaralılar var
        Beşiktaş'ta zincirleme kaza! Yaralılar var
        TUR2024'ün kazananı Frank van den Broek
        TUR2024'ün kazananı Frank van den Broek
        Hayattan koparan hata: 14 yaşındaki Berat feci şekilde can verdi
        Hayattan koparan hata: 14 yaşındaki Berat feci şekilde can verdi
        Sosyal Güvenlik Yazı Dizisi yarın HABERTÜRK’te
        Sosyal Güvenlik Yazı Dizisi yarın HABERTÜRK’te
        İstanbul Yarı Maratonu'nda kazananlar belli oldu
        İstanbul Yarı Maratonu'nda kazananlar belli oldu
        Hayatta mı öldü mü? Veli Eren Atay'dan 288 gündür haber yok
        Hayatta mı öldü mü? Veli Eren Atay'dan 288 gündür haber yok
        Kendisini vuran husumetlisinden şikayetçi olmadı!
        Kendisini vuran husumetlisinden şikayetçi olmadı!
        Yorgandaki dikiş ipleri cinayeti aydınlattı!
        Yorgandaki dikiş ipleri cinayeti aydınlattı!
        Yazarlardan Beşiktaş yorumu
        Yazarlardan Beşiktaş yorumu
        Dünyada en fazla milyarder hangi şehirlerde?
        Dünyada en fazla milyarder hangi şehirlerde?
        Meteoroloji'den 3 uyarı birden!
        Meteoroloji'den 3 uyarı birden!
        ABD'deki Gazze protestoları müdahalelere rağmen sürüyor
        ABD'deki Gazze protestoları müdahalelere rağmen sürüyor
        Yazarlardan Fenerbahçe yorumu
        Yazarlardan Fenerbahçe yorumu
        'Veteran komedyen' polemiğine yanıt
        'Veteran komedyen' polemiğine yanıt
        "Şarkı patladı, kaset satmadı"
        "Şarkı patladı, kaset satmadı"
        3 felaket yeni bir hayat getirdi
        3 felaket yeni bir hayat getirdi

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da evde çıkan yangında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da evde çıkan yangında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da firari hükümlü operasyonla yakalandı
        Şanlıurfa'da firari hükümlü operasyonla yakalandı
        Şanlıurfa'da aranan hükümlü yakalandı
        Şanlıurfa'da aranan hükümlü yakalandı
        Şanlıurfa'da evinde izinsiz kızıl şahin besleyen kişiye para cezası uygulan...
        Şanlıurfa'da evinde izinsiz kızıl şahin besleyen kişiye para cezası uygulan...
        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
        Şanlıurfaspor, 1. Lig'de yarın lider Eyüpspor'u ağırlayacak
        Şanlıurfaspor, 1. Lig'de yarın lider Eyüpspor'u ağırlayacak