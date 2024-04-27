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        Şanlıurfaspor, 1. Lig'de yarın lider Eyüpspor'u ağırlayacak

        ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında yarın sahasında lider Eyüpspor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 10:05 Güncelleme: 27.04.2024 - 10:05
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        Şanlıurfaspor, 1. Lig'de yarın lider Eyüpspor'u ağırlayacak
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        ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında yarın sahasında lider Eyüpspor ile karşılaşacak.

        Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek.

        Ligde kalma mücadelesi veren Şanlıurfaspor, 34 puanla 14. sırada bulunuyor. Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Eyüpspor ise 69 puanla liderliğini sürdürüyor.

        Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadele, Eyüpspor'un 4-0 üstünlüğüyle sona ermişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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