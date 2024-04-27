Şanlıurfaspor, 1. Lig'de yarın lider Eyüpspor'u ağırlayacak
ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında yarın sahasında lider Eyüpspor ile karşılaşacak.
ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında yarın sahasında lider Eyüpspor ile karşılaşacak.
Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek.
Ligde kalma mücadelesi veren Şanlıurfaspor, 34 puanla 14. sırada bulunuyor. Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Eyüpspor ise 69 puanla liderliğini sürdürüyor.
Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadele, Eyüpspor'un 4-0 üstünlüğüyle sona ermişti.
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