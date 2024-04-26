Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde düzenlenen telefon dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde düzenlenen telefon dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, telefonla ulaştıkları kişilere kendilerini polis, hakim, savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapanların yakalanması için çalışma başlattı.
Ekiplerce ilçede belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların 4 ilde 4 kişiyi 30 milyon lira dolandırdığı tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlı tutuklandı.
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