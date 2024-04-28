Şanlıurfa'da firari hükümlü operasyonla yakalandı
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde hakkında 25 yıl 20 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde hakkında 25 yıl 20 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Şanlıurfa Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, hakkında "kasten öldürme" suçundan kesinleşmiş 25 yıl 20 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü B.G'nin kaldığı adresi tespit etti.
Özel harekat polisi desteğiyle düzenlenen operasyonda B.G. gözaltına alındı.
Zanlı, işlemlerinin ardından cezaevine sevk edildi.
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