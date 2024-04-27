Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Mahmut M. idaresindeki 33 ADS 596 plakalı otomobil, Abdalağa Mahallesi'nde Serdar A. yönetimindeki 63 ADA 683 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada sürücü Serdar A. ile otomobilde yolcu olarak bulunan İbrahim Halil T. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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