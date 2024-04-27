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        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 11:33 Güncelleme: 27.04.2024 - 11:33
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        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Mahmut M. idaresindeki 33 ADS 596 plakalı otomobil, Abdalağa Mahallesi'nde Serdar A. yönetimindeki 63 ADA 683 plakalı otomobil ile çarpıştı.

        Kazada sürücü Serdar A. ile otomobilde yolcu olarak bulunan İbrahim Halil T. yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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