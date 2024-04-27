Şanlıurfa'da evinde izinsiz kızıl şahin besleyen kişiye para cezası uygulandı

Kızıl şahin, tedavisinin yapılarak doğaya bırakılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

M.T'nin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, ahırda kanadından yaralanmış kızıl şahin bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ekipleri, Bolatlar Mahallesinde M.T'ye ait adreste kızıl şahin bulunduğunu tespit etti.

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