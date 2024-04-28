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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 18:48 Güncelleme: 28.04.2024 - 18:48
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:11Nisan

        Hakemler: Yasin Kol, Emre Çelimli, Serdar Soydan

        ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: Alperen Uysal Mehmet Yiğit, Diogo Özçakmak, Harris, Barış Gök, Adem Eren Kabak, İshak Çakmak, Begic (Dk. 78 Yusuf) Semih Karadeniz, Paixao, Dening (Dk. 67 Balde)

        Eyüpspor: Berke, Santos, Robin Yalçın, Mehmet Uçar, Ömer Bayram (Dk. 67 Bruno) Taşkın İlter, Rogerio, Ampem, Melik Kabasakal, Svit Seslar, Caner Erkin

        Goller: Dk. 23 ve Dk. 43. Caner Erkin, Dk. 74 Bruno (Eyüpspor), Dk. 49 Paixao (penaltıdan) (ASTOR Enerji Şanlıurfaspor)

        Sarı kartlar: Dk.78 Caner Erkin (Eyüpspor), Dk. 85 Diogo (ASTOR Enerji Şanlıurfaspor)

        ŞANLIURFA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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