Stat:11Nisan
Hakemler: Yasin Kol, Emre Çelimli, Serdar Soydan
ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: Alperen Uysal Mehmet Yiğit, Diogo Özçakmak, Harris, Barış Gök, Adem Eren Kabak, İshak Çakmak, Begic (Dk. 78 Yusuf) Semih Karadeniz, Paixao, Dening (Dk. 67 Balde)
Eyüpspor: Berke, Santos, Robin Yalçın, Mehmet Uçar, Ömer Bayram (Dk. 67 Bruno) Taşkın İlter, Rogerio, Ampem, Melik Kabasakal, Svit Seslar, Caner Erkin
Goller: Dk. 23 ve Dk. 43. Caner Erkin, Dk. 74 Bruno (Eyüpspor), Dk. 49 Paixao (penaltıdan) (ASTOR Enerji Şanlıurfaspor)
Sarı kartlar: Dk.78 Caner Erkin (Eyüpspor), Dk. 85 Diogo (ASTOR Enerji Şanlıurfaspor)
ŞANLIURFA
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